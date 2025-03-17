أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

في قصة غريبة، تقاعد شاب روسي، يبلغ من العمر 23 عامًا من عمله، ليصبح أصغر شخص يتقاعد في روسيا، وربما العالم.

التقاعد من عمله في وقت مبكر بفضل بند قانوني

والتحق الشاب بمدرسة وزارة الشؤون الداخلية الروسية في سن السادسة عشرة، وتمكن من التقاعد من عمله في وقت مبكر بفضل بند قانوني خاص يتيح للأفراد الحصول على ثلاثة أشهر من الخدمة المعتمدة عن كل شهر يقضونه أثناء فترة الأحكام العرفية.

نظام الحماية الاجتماعية في روسيا

وبحسب صحيفة "أوديتي سنترال" في 28 نوفمبر 2023، تقدم الشاب رسميًا بطلب للتقاعد ومنحه راتبا تقاعديا كاملا بناءً على مدة خدمته. لتتم الموافقة على تقاعده المبكر مؤخرا بشكل رسمي من قبل وكالة تسجيل السجلات الدولية "إنترريورد"، كما تمت إضافته إلى "كتاب السجلات" الروسي، الذي يحتوي على الإنجازات الاستثنائية والظواهر اللافتة في البلاد.

وبالنسبة للكثيرين، قد يبدو تقاعد الشاب المبكر بمثابة استثناء غريب، ومع ذلك، ترى وسائل الإعلام الروسية أن ذلك يعد شهادة على مرونة وقدرات نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.

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