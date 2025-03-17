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محافظات

ضبط المتهم بقتل ميكانيكي في المحلة الكبرى بعد استدراجه بهدف السرقة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

تمكنت وحدة مباحث قسم مركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية من كشف ملابسات جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ميكانيكي دراجات نارية، حيث تم العثور على جثته ملقاة في مصرف قرية بشبيش مصابًا بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

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وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في مصرف القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثمان. وبالفحص تبين أنه لشخص يعمل ميكانيكيًا ومقيم بعزبة الجرايدة، ومتغيب عن منزله منذ يومين.

من خلال جمع التحريات ورصد كاميرات المراقبة، تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى من تحديد هوية الجاني، وهو صديق المجني عليه، ويقيم بعزبة العلايلي، وله سابقة سرقة. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية إلى منطقة خاوية بغرض سرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول، وعندما قاومه المجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بطعنه بسلاح أبيض، ثم ألقى جثته في المصرف لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن أداة الجريمة، كما قام بتمثيل الواقعة في مكان الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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