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محافظات

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالغربية

إصابة 11 شخصًا في
إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالقرب من كوبري ميت ميمون

أصيب 11 شخصًا، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري ميت ميمون، بمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث على كوبري ميت ميمون مركز السنطة.

 

وفور وقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم. كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، ورفع آثار التصادم، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، حيث تتنوع إصاباتهم بين الكدمات والكسور، مع استقرار بعض الحالات، بينما يجري تقديم الرعاية اللازمة للحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وتكثف الجهات المعنية بـ محافظة الغربية جهودها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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