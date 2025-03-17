ضبط عاطل بحوزتة 49 طربة حشيش في الغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل وبحوزتة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 49 طربة حشيش، وأسطوانة هيروين، وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

جاء ذلك بعد أن تلقي مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري.

جاء ذلك بعد توافر معلومات لدي المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، في أحدي القري بدائرة المركز، وبحوزته كمية كبيرة، وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، أمكن ضبط المتهم، ويدعي "يوسف.م.ال"، عاطل، وبحوزته 49 طربة حشيش، واسطوانة هيروين، وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وجري اقتياده إلي ديوان عام المركز، وأقر بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، ومبالغ مالية من حصيلة الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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