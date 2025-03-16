جامعة طنطا تنظم حفل الإفطار الرمضاني السنوي

نظمت جامعة طنطا، اليوم، حفل إفطار جماعي بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأيضا حضر عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والصحفية والإعلامية بـ محافظة الغربية وعمداء ووكلاء الكليات والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ووكلاء الوزارات بمحافظة الغربية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته اليوم بحضور القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والصحفية والاعلامية، في حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي تنظمه الجامعة، بما يمثله من تعزيز للقيم الإنسانية والاجتماعية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتعاون.

وأشاد بالتنظيم المتميز لفعاليات الحفل والأجواء الرمضانية التي تسود جامعة طنطا موجها الشكر للقائمين على تنظيم حفل الإفطار الرمضاني وخروجه بهذا الشكل اللائق الذي يعكس روح التضامن والمحبة بين أفراد مجتمع الجامعة.

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