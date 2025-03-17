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رياضة

بمشاركة النني، الجزيرة يخسر أمام الوصل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية

الجزيرة يخسر أمام
الجزيرة يخسر أمام الوصل في نصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية

خسر فريق الجزيرة الإماراتي أمام نظيره الوصل، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وخطف فريق الوصل الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90، عن طريق نيكولاس خيمينيز، بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس عقب تسديدة قوية من زميله جواو بيدرو.

شهدت المباراة مشاركة محمد النني نجم منتخب مصر مع فريقه الجزيرة في المباراة بشكل كامل، وسنحت له فرصة تسجيل هدف من داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع فريق الوصل لتخرج إلي ضربة ركنية.

ومن المقرر أن تلعب مواجهة الإياب بين الفريقين، يوم السبت 22 مارس الجاري، على ملعب فريق الجزيرة (استاد محمد بن زايد)، لحسم المتأهل بينهما للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يلتقي المتأهل من فريق الجزيرة والوصل، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني التي يجمع بين شباب الأهلي والشارقة، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإماراتية.

 

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، فاز على نظيره دبا الحصن، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار مواجهات الجولة 18 من بطولة الدوري الإماراتي.

وأهدر محمد النني المحترف المصري في صفوف الجزيرة ركلة جزاء في الدقيقة 70 من اللقاء. 

وسجل ميلو هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء. 

وشهد تشكيل فريق الجزيرة، تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيًا في اللقاء.

تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن في الدوري الإماراتي

حراسة المرمى: ستويان ليكوفيتش.

خط الدفاع: خليفة الحمادي، عبد الله رمضان، رامون ميريز ومحمد ربيع.

خط الوسط: محمد النني، نبيل فقير، إلياس الكريمي ورافيل تاجير.

خط الهجوم: نيسكينز كيبانو وفنيسيوس ميلو.

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