الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

إزالة 194 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

 شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بتكثيف الجهود لرصد وإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

 

194 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 9747 مترا مربعا

أسفرت الحملات بالبحيرة، عن  إزالة 24 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 189.5 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية حتي الآن 194 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 9747 مترا مربعا.

 

المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025

جدير بالذكر أن الموجة الــ 25  بمحافظة البحيرة،  يتم تنفيذها على 3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إزالة التعديات الحملات الموجة الـ 25 أراضى أملاك الدولة

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