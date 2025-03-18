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اقتصاد

خبير يتوقع تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أنه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 2025، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، "إيجي إكس 30"، ارتفاعًا ملحوظًا، وارتفع المؤشر بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة.

وأضاف: "في الجلسة التالية، زاد المؤشر بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة وارتفع أمس الإثنين 17 رمضان، مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة".

 

 وأوضح أنه بالرغم من هذا الأداء الإيجابي، فمن المتوقع استمرار السوق في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية. إلا أن هناك توقعات بحدوث تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان، مع احتمالية دخول سيولة جديدة تدعم ارتفاع بعض الأسهم.

 وأشار إلى أن النطاق العرضي المتوقع في البورصة المصرية خلال شهر رمضان الحالي يعني أن السوق قد يتحرك في نطاق محدد من الأسعار دون حدوث تحركات كبيرة في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. وفقًا لبعض التوقعات.

 

وتابع، أنه من الممكن أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) تحركات متقلبة ضمن مستويات معينة، حيث يتراوح بين مستوى الدعم الذي يمكن أن يكون في حدود 30300 نقطة أو أقل، أما مستوى المقاومة الذي قد يكون قريبًا من 31200 نقطة أو أكثر. 

 

واستطرد: "في هذا النطاق العرضي، يتم تداول الأسهم بين هذين المستويين، حيث تزداد السيولة المتاحة لدخول السوق والخروج منه دون حدوث تقلبات حادة. ولكن هذا لا يعني أنه لن تحدث زيادات أو انخفاضات طفيفة في الأسعار داخل هذا النطاق، وبالتالى فمن المتوقع أن تتغير هذه التحركات بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ومع دخول سيولة جديدة إلى السوق، خاصة مع تحسن المعنويات في النصف الثاني من شهر رمضان

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة الإثنين 17 مارس 2025، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

 

 

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