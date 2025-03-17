الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

خطوات فتح حساب مجاني أون لاين

فتح حساب مجاني
فتح حساب مجاني

يسعى العديد من العملاء لمعرفة خطوات فتح حساب أون لاين مجاني في البنوك.

وتشمل قائمة المطالب ضرورة تواجد عدة مستندات مع العميل وهي بطاقة رقم قومي مصري سارية / جواز سفر مصري ساري مدون به الرقم القومي.



خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي:

يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.(مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.

وفي سياق متصل حدد البنك التجاري الدولي CIB خطوات فتح الحساب أون لاين  للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي  أن الخطوات تضم ما يلي:
- سجّل الدخول إلى حسابك الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.
- اضغط على رمز "إضافة (+)" الموجود بجوار قائمة "المدخرات والاستثمارات" ثم اختر "الحسابات"
- اختر نوع الحساب الإضافي الذي تريد فتحه وكذلك عملة الحساب
- اختر الحساب الذي سيتم استخدامه للحصول على توقيعك
- اضغط على "التالي"
- قم بمراجعة ملخص بيانات الحساب قبل الانتقال للخطوة التالية
- اقرأ الشروط والأحكام
- قم بالموافقة على الشروط والأحكام
- تم فتح الحساب بنجاح

كما أوضح بنك مصر أنه في حالة فتح الحساب أون لاين فلا بد من خطوات أخرى يقوم بها العملاء لضمان تفعيل الحساب.

وقال بنك مصر إنه حالة فتح حساب أونلاين يجب توجه العميل للفرع خلال 15 يومًا من تاريخ فتح الحساب أونلاين لإستكمال إجراءات فتح الحساب وذلك خلال أيام العمل الرسمية فقط وغير متاح ذلك خلال الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بالنسبة للفروع التي تعمل بمواعيد مختلفة.

بنك مصر

وتابع بنك مصر بأنه يمكن استقبال التحويلات بشكل طبيعي على الحساب ويتم التحويل بنفس عملة الحساب أو في حالة أن الحساب بالجنيه المصري والحوالة بعملة أجنبية فيتم تغيير عملة الحوالة إلى الجنيه المصري بشكل تلقائي لإضافتها على الحساب بشكل طبيعي ثم يمكن للعملاء السحب باستخدام بطاقة الخصم المباشر.

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