دون الذهاب للفرع، طريقة معرفة نسبة الخصم بعد كسر شهادات بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول إمكانية الاستعلام عن نسبة الانقطاعات بعد استرداد شهادة الادخار دون الذهاب الي فرع البنك.

وقال مسئولو البنك إنه يمكن للعملاء الاستعلام عن عمولة استرداد الشهادة من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي أو من الفرع.

وكشفت مصادر مصرفية عن نسبة الخسائر التي سيتحملها العملاء حال إقبالهم على كسر شهادات الادخار الحالية لهم في بنوك مصر والأهلي لمحاولة الاستفادة من رفع أسعار الفائدة والشهادات الجديدة التي تم طرحها بعائد أعلى.

وأوضحت المصادر أن غرامة كسر الشهادات في بنكي الأهلي ومصر تتراوح بين 60% إلى 75%من إجمالي العائد فقط الذي حصل عليها خلال ربطها الشهادة دون المساس بأصل الشهادة.

يبحث العديد من العملاء عن أفضل شهادات بنك مصر لمدة سنة بأعلى عائد.

بنك مصر

وأوضح بنك مصر أنه يتم تقديم شهادة طلعت حرب السنوية للعملاء والتي تعد أفضل شهادات بنك مصر لمدة سنة بأعلى عائد حالي.

بنك مص

شهادات بنك مصر

وقرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”: وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًّا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًّا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض بضمان الشهادة في بنك مصر

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

والشهادة متاحة للشراء من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي للشراء، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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