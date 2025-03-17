منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون بتصفيات كأس العالم.. مركز الظهير الأيسر يؤرق حسام حسن.. التوأم يجتمع مع صلاح لهذا السبب.. والبعثة تطير إلى المغرب غدا

عاد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لتصدر المشهد في الشارع الكروي داخل مصر بعد أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة المصرية، والتي شغلت الشارع الرياضي المصري في الأيام الأخيرة.



انطلاق معسكر منتخب مصر

وانطلق مساء أمس الأحد معسكر الفراعنة الكبار تحت قيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، استعدادا لخوض مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

إستعدادات منتخب مصر، فيتو

14 لاعبا في المران الأول للفراعنة

وخاض منتخب مصر أول تدريباته على ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور 14 لاعبا فقط هم؛ محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل دونجا ومحمد شحاتة ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل.

فيما ينضم باقي اللاعبين لمعسكر المنتخب الوطني اليوم الإثنين، خاصة الثلاثي المحترفي بأوروبا عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، أما محمد صلاح فينضم لمعسكر منتخب مصر صباح الثلاثاء

قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس، فيتو

24 لاعبا في قائمة مصر بمعسكر مارس

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم ٢٤ لاعبا، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

غياب محمد حمدي عن معسكر منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر بدون ظهير أيسر أمام إثيوبيا

ويواجه منتخب مصر الوطني أزمة كبيرة قبل مواجهة إثيوبيا، تتمثل في فراغ مركز الظهير الأيسر بصفوف الفريق، بعد أن غيبت الإصابة الثنائي محمد حمدي لاعب بيراميدز والظهير الأيسر الأساسي في صفوف الفراعنة، كما يغيب أيضا أحمد فتوح البديل الأول له لنفس السبب، بعد اشتكى مؤخرا من ألام في الركبة

كريم الدبيس، فيتو

تجاهل استدعاء ظهير الأهلي

وكان متوقعا أن يقوم حسام حسن بضم كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي الذي تألق مع فريقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، كما أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي شارك في أولمبياد باريس الأخيرة، إلا أن المدير الفني لمنتخب مصر تجاهل استدعاء الدبيس، في حين قام باستدعاء أحمد نبيل كوكا بدلا منه.

أحمد فتوح، فيتو

بدائل تعويض غياب حمدي وفتوح

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عدة بدائل فنية لتعويض غياب الظهير الأساسي محمد حمدي والبديل أحمد فتوح عن معسكر مارس، حيث هناك اتجاه للدفع بأحمد نبيل كوكا أساسيا في مركز الظهير الأيسر، أو الدفع بأحمد عيد الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر على أن يلعب محمد هاني كظهير أيمن.

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

جلسة التوأم لاحتواء حزن صلاح

وبات من المؤكد أن يعقد التوأم حسام وابراهيم حسن جلسة خاصة مع قائد الفراعنة محمد صلاح، عقب انضمامه لمعسكر الفريق، غدا الثلاثاء من أجل احتواء حالة الحزن التي تسيطر على اللاعب، بعد خروج فريقه ليفربول من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وهي البطولة التي كان صلاح يمني نفسه للتتويج بها مع الريدز، من أجل تعزيز حظوظه في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم "البالون دور".

أحزان محمد صلاح، فيتو

وزاد من حالة الحزن التي تسيطر على محمد صلاح خسارة ليفربول نهائي كأس كارباو أمس الأحد أمام نيوكاسل، كما سبق أن خسر اللاعب في وقت سابق بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، لصيبح أمله الوحيد هذا الموسم هو التتويج ببطولة الدوري الانجليزي الذي يعتلي الريدز قمته حاليا ويملك فرص كبيرة في التتويج به

ويامل التوأم في إخراج محمد صلاح من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها، حتى يكون قادرا على قيادة الفراعنة لحصد الست نقاط أمام خلال مواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات المونديال

وينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة صباح غد الثلاثاء، على أن يشارك في المران الأخير نهار الثلاثاء قبل أن تغادر البعثة إلى المغرب مساء الثلاثاء، إستعدادا لمواجهة إثيوبيا.

موعد المران الأخير للفراعنة قبل السفر

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني خوض الفريق مرانه الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا بدلا من التاسعة مساء، على أن تتحرك حافلة الفريق إلى مطار القاهرة بعد الافطار، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، التي تستضيف مباراته أمام إثيوبيا على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء



موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقل

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي يوم الجمعة المقبل، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادسة عشر مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية

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