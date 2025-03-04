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رياضة

منتخب مصر: تريزيجيه جاهز لمعسكر الفراعنة رغم الإصابة

محمود تريزيجيه، فيتو
محمود تريزيجيه، فيتو

منتخب مصر، كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشخيص إصابة تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، وحقيقة غيابه عن معسكر الفراعنة المقبل إستعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 

تريزيجيه يغيب عن الريان أمام أهلي جدة

وغاب محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني وفريق الريان القطري عن مباراة فريقه المقرر لها اليوم امام اهلي جدة في ذهاب دور الـ 16 في دوري ابطال اسيا بسبب اصابته بكدمة بسيطة.
 

تريزيجيه يلحق بمعسكر منتخب مصر

وبحسب بيان صادر عن منتخب مصر فإنه من المقرر، أن يشارك تريزيجيه في تدريبات فريقه عقب مباراة الأهلي اليوم، وسيكون جاهز للمشاركة امام لخويا في الدوري القطري في المباراة المقرر لها 7 مارس الجاري، وكذلك مباراة العودة امام اهلي جدة والمقرر لها 11 من نفس الشهر، وبالتالي فإن تريزيجيه سيتواجد بشكل طبيعي في معسكر الفراعنة المقبل

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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