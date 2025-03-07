الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

لاعب بيراميدز يخرج من حسابات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، خرج محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول بنادي بيراميدز من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، خلال معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 17 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تشخيص إصابة محمد حمدي

وكشف مصدر في الجهاز الفني لفيتو، أن حسام حسن حسم موقف اللاعب محمد حمدي من معسكر الفراعنة المقبل، بعدما تلقى تأكيد من الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أنه من الصعب يلحق اللاعب بمعسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 17 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

محمد حمدي ظهير بيراميدز ومنتخب مصر، فيتو
محمد حمدي ظهير بيراميدز ومنتخب مصر، فيتو

فترة غياب محمد حمدي

وأكمل المصدر، أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة بالدوري المصري 

واختتم المصدر، إن حسام حسن بدأ البحث عن بديل حمدي للانتظام في المعسكر المقبل، وهو ما فتح الباب أمام عودة أحمد فتوح لصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل.

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منتخب مصر محمد حمدي بيراميدز حسام حسن اثيوبيا سيراليون التصفيات المؤهلة لكس العالم 2026

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