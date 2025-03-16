وكأنه يودع الجميع، رسالة مؤثرة لطالب "قلما" قبل غرقه في نيل القليوبية

كشفت آخر رسالة كتبها محمود خطاب طالب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قبل أن يختفي لمدة أسبوع وتظهر جثته في النيل ويتم انتشالها وتشييعه إلى مثواه الأخير.

عن إحساسه بالوداع قائلا:

“إلى من يقرأ كلماتي بعد رحيلي.. لا تبكوا عليّ طويلًا، فقد كنتُ عابرًا في دنيا ليست لي، تمامًا كما أنتم. كنتُ أحلمُ، وأخفقُ، وأفرح، وأحزنُ، لكنني كنتُ أعرف دائمًا أنني سأرحل يومًا، كما يرحل الجميع.

إن مررتم بقبرٍ يحمل اسمي، فلا تقفوا أمامه بالبكاء، بل بالدعاء، فإنّ التراب لا يسمع، ولكن الأرواح تأنس بالدعوات الصادقة. وإن تذكرتموني، فاذكروني بخير، واغفروا زلاتي، فما كنتُ إلا إنسانًا أخطأ وأصاب، وسعى ثم تعب، وها أنا أستريح أخيرًا.

لا تبحثوا عني في الأماكن التي جمعتنا، فقد رحلتُ حيث لا عودة، لكنني سأبقى بينكم بصمتي، في حديثٍ عابر، أو ذكرى مبعثرة، أو دعوةٍ تخرج من قلبٍ محب.

سامحوني إن قصّرت، واذكروني بالخير، وكونوا لطفاء مع الحياة، فكلنا راحلون".



وجاءت ردود أصدقاء الشاب المتوفي غرقا بالقليوبية وأقاربه تطالبه بالعودة وانه يحتل مكانه في قلوبهم ولكن بدون جدوى فقد فات الاوان ورحل محمود الى بارئه.

كانت قد عثرت قوات الأمن في القليوبية على جثة الطالب محمود خطاب في الصف الثاني الثانوي غارقا بمياه النيل في القناطر، عقب تغيبه منذ أسبوع، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بالعثور على جثة طالب غارقا بمياه النيل في القناطر.

بالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى محمود خطاب مقيم بقرية قلما بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية

وتبين من التحريات أن الطالب ألقى بنفسه في المياه عقب تغيبه منذ أسبوع وكتابته منشور غامض على حسابه عبر فيس بوك.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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