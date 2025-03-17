الإثنين 17 مارس 2025
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ضبط طن لبن مغشوش داخل معمل بالقليوبية

التحفظ علي طن البان
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو

تمكنت الإدارة الصحية بمدينة الخانكة بالقليوبية من ضبط معمل يستخدم خليطًا غير طبيعي في تصنيع الألبان ويبيعه للمواطنين على أنه “لبن طبيعي” تم التحفظ على المكان والمضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

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ضبط معمل ألبان مغشوشة بالقليوبية

وقالت الإدارة الصحية في بيان لها أنه بناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قام مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة بحملة استهدفت معمل ألبان مغشوشة حيث تبين أنه لا يوجد به أي اشتراطات صحية وبه خطر داهم على الصحة العامة وأسفرت الحملة عن ضبط 1 طن لبن مغشوش وتم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية وتحرير محاضر جنح للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية كما تم التوصية بغلق المنشٱة لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وشارك في الحملة إيهاب الفريد مراقب أغذية الخانكة وصلاح فام وخالد عبد الهادي وأحمد مبروك ومينا يوسف مفتشي الأغذية.

التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو
التحفظ علي طن البان منتهي الصلاحية بالقليوبية،فيتو

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