حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التخلص من أطفالها الثلاثة في القليوبية

امرت نيابة القليوبية بحبس المتهمة بقتل اولادها 4ايام علي ذمة التحقيق، في عزبة منطاوى التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث إن المتهمة قتلت أولادها الثلاثة ثم أعدت السحور لزوجها وأكلا سويا.

شهود عيان في واقعة جريمة مقتل 3 أبناء علي يد امهم بالخانكة القليوبية ، أكدوا أن المتهمة هربت وأبلغت سلفتها بالواقعة وعلى الفور أبلغت والد الأطفال وحاولوا إنقاذهم، ولكنهم كانوا قد ماتوا.

أسماء الأطفال الثلاثة في واقعة مقتل أطفال علي يد أمهم بالقليوبية

حصلت فيتو علي أسماء الأطفال الذين راحوا ضحية والدتهم التى تدعى "سوزان.ح.ع" وتبلغ من العمر 29 عاما وهم: شهد صالح محمود 12 عاما ومحمود صالح محمود 7 سنوات وآية محمود صالح 5 سنوات، وأكدت التحريات أن المتهمة تعانى من أمراض نفسية، وقامت بالتخلص من أطفالها قبل تناول وجبة السحور داخل المنزل بعزبة منطاوى بمنطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.

مقتل 3 أطفال علي يد والدتهم خنقا بالقليوبية

شهدت منطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة، واقعة مأساوية راح ضحيتها 3 أطفال علي يد والدتهم خنقا، بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاثة.

التحريات في واقعة مقتل 3 أطفال علي يد والدتهم خنقا بالقليوبية

كشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام ربة منزل بالتخلص من ابناءها الثلاثة بنتين وشاب يبلغو من العمر 12 سنة و7 سنوات و5 سنوات، خنقا لمرورها بحالة نفسية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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