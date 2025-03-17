الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عاطل وعامل وسائق، المؤبد لعصابة المخدرات في شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل وعامل وسائق لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكأنه يودع الجميع، رسالة مؤثرة لطالب "قلما" قبل غرقه في نيل القليوبية

حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التخلص من أطفالها الثلاثة في القليوبية

المؤبد لعاطل وعامل وسائق لاتجارهم في المخدرات  بالقليوبية
 

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۱۰٦٠ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، أن 3 أشخاص "سيد.س.س.ع" ٤٠ سنة عاطل ومقيم: حارة حسني محجوب من شارع عربيدة داير الناحية مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمود.ا.م.ا" ٣٠ سنة عامل ومقيم شارع الجبانة – مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، و"عبده.ا.ع.ع" ٣٥ سنة سائق ومقيم شارع سيد احمد الشيمي مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، قاموا في يوم ٢٠٢٤/٧/٣٠ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرزوا جواهر مخدرة (هيروين) (indazole carboxamides) (ميثامفتامين احد مشتقات الفينثيل امين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) و(بندقية خرطوش) وذخائر ٤٣ طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواة – سنجة – سيف).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنها جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

وكأنه يودع الجميع، رسالة مؤثرة لطالب "قلما" قبل غرقه في نيل القليوبية

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

ضبط نصف طن بلح فاسد في القليوبية

صيادلة القليوبية تنظم حفل الافطار السنوي لأعضائها

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

صرف منحة رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة خلال ساعات

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لجيش المسلمين (فيديو)

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

المزيد
الجريدة الرسمية