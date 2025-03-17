عاطل وعامل وسائق، المؤبد لعصابة المخدرات في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل وعامل وسائق لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لعاطل وعامل وسائق لاتجارهم في المخدرات بالقليوبية



عقدت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۱۰٦٠ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، أن 3 أشخاص "سيد.س.س.ع" ٤٠ سنة عاطل ومقيم: حارة حسني محجوب من شارع عربيدة داير الناحية مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمود.ا.م.ا" ٣٠ سنة عامل ومقيم شارع الجبانة – مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، و"عبده.ا.ع.ع" ٣٥ سنة سائق ومقيم شارع سيد احمد الشيمي مسطرد – قسم ثان شبرا الخيمة، قاموا في يوم ٢٠٢٤/٧/٣٠ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرزوا جواهر مخدرة (هيروين) (indazole carboxamides) (ميثامفتامين احد مشتقات الفينثيل امين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) و(بندقية خرطوش) وذخائر ٤٣ طلقة " مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواة – سنجة – سيف).

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