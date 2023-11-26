الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة حفظ وتخزين الأدوية في المنزل لمنع فسادها

طرق حفظ الأدوية،
طرق حفظ الأدوية، فيتو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية في المنزل وأثناء السفر​ لمنع فسادها وضمان التناول الآمن لها.

طرق حفظ الأدوية في المنزل

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن حفظ الأدوية في المنزل يتم من خلال عدة طرق تشمل:

١- حفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية بإحكام بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. ​
٢- إذا كانت الأدوية تتطلب درجات حرارة منخفضة يتم تخزينها داخل الثلاجة. ​
٣- يجب إخفاء الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال. ​
٤- لا تحتفظ بالأدوية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل: السيارة أو دورة المياه أو في أماكن تخزين المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. ​

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طرق حفظ الأدوية أثناء السفر

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ان طرق حفظ الأدوية أثناء السفر تشمل:
١- احفظ دوائك بعيدًا عن أشعة الشمس في مكان بارد وجاف. ​
٢- احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية. ​
٣- احتفظ بجميع أدويتك في الحقيبة التي تصطحبها معك على متن الطائرة. ​

٤- إذا كان الدواء يتطلب درجات حرارة منخفضة يجب وضع الدواء داخل حافظات عازلة للحرارة. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن ‏اختيار مكان تخزين الدواء ودرجة الحرارة المناسبة يساعدان في حفظه بشكل صحيح وآمن.​

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية  المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

 وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

أدوية البرد 

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

من جانب آخرن وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد​.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​

 

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