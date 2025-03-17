الشباب أمن قومي، ندوة لمركز إعلام الفيوم بكلية السياحة والفنادق

عقد مركز إعلام الفيوم، ندوة بعنوان “ الشباب أمن قومي ”، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ضمن برامج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى الشباب.

العبرة العامة للاستعلامات تسهم في رفع وعي الشباب

وقالت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم: الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والشباب بالقضايا الراهنة، وتلعب دورًا حيويًا في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الشائعات والتحديات المختلفة.

الركائز الأساسية لاستقرار الدولة

وقال الدكتور أشرف السيد عميد كلية السياحة، ان الشباب يمثلون اهم الركائز الأساسية لاستقرار الدولة، وهو ما يتطلب وعيًا مستنيرًا من الشباب بمختلف أبعاده وتحدياته، وتلعب المؤسسات التعليمية دورا هاما في نشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة لمواجهة أخطار التطرف الفكري، من خلال مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلًا صحيحًا من خلال تلقي العلم النافع والندوات التثقيفية والتوعوية، وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب.

الشباب العمود الفقري للوطن

وقال اللواء حسن أبو طالب نائب مدير أمن الجامعة الامريكية بالقاهرة، ان الشباب عبر التاريخ هم العمود الفقري للأوطان، لانهم ارادة النصر للوطن، فقد خرج من مصر عبر تاريخها الطويل قادة عظام من الشباب سطرو بدمائهم الذكيه اروع القصص فى مصر الفرعونيه والاسلاميه وفى العصر الحديث، مذكرًا أبوطالب الشباب بعدد من القاده الذين غيروا التاريخ سواء فى مصر بصفة خاصة أو التاريخ الاسلامى بصفه عامه.

توصيات الندوة

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة، مسئول الإعلام بالمركز، أن الندوة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشباب الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية سواء من خلال مبادرات وزارة الشباب والرياضة أو من خلال البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، للاستفادة والاستغلال الأمثل للثروة البشرية الشبابية بما يحقق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية، كما أوصت بتأهيل الشباب في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذين المجالين في فتح أفاق جديدة في سوق العمل للشباب.

كما أوصت الندوة بضرورة وجود استراتيجية إعلامية تواكب المتغيرات والتحديات الراهنة التي تستهدف الأمن القومى بمفهومه الشامل، وتحافظ على تماسك المجتمع قيميا وأخلاقيا وتحمى الشباب من الأفكار المتطرفة والاستقطاب بأشكاله المتعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.