مركز إعلام الفيوم ينظم ندوة "الوطن في عيون الشباب"

عقد مركز إعلام الفيوم، ندوة اليوم الإثنين، بعنوان " الوطن في عيون الشباب "ضمن حملة التوعية الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى الشباب.

الهدف من حملة العيئة العامة للاستعلامات

وقالت سهام مصطفى مدير المركز، إن الهدف من الحملة هو التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب من خلال ترسيخ روح الانتماء وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي لتحقيق التماسك الوطني.

مفهوم الوطنية والمعني الحقيقي لحب الوطن

فيما قال اللواء أشرف عبد الحفيظ نائب مدير أمن الفيوم السابق: مفهوم الوطنية والمعنى الحقيقي لحب الوطن هو أن يعي الشباب رسالته في الحياة، وأن يسعى لإتقان عمله، وأن يستثمر وقته في كل ما هو مفيد، ليحقق أهدافه وطموحاته من خلال الاهتمام بالتعليم، لكونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع المتقدم وتطوير الاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال، وحب الوطن كالإيمان في العقيدة فالدفاع عن الوطن والشرف والعرض هي أرقى مراتب الإيمان، والشباب هم العمود الفقري لجسد الوطن لكونهم الثروة الحقيقية التي تراهن عليها الدول في نهضتها فهم بمثابة طاقة كبيرة تمثل مقومات مجتمع ناجح فلابد من الاعتراف بدورهم وقدرتهم على النجاح فلا توجد دول ناجحة إلا بشبابها وقدراته على تحمل الصعاب.

الشباب محور اهتمامات الدولة

وقال الدكتور تهامي قطب استاذ الاجتماع بجامعة 6 أكتوبر، إن الشباب هم محور اهتمامات الدولة، فتمكين الشباب يأتي في صياغة استراتيجة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث يحتاج إلى توجيه أمثل واحتضان مجتمعي ومؤسسي من خلال المشاركة الفعالة في العمل السياسي والتطوعي والخيري، مطالبا الشباب بالحفاظ على القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية أساس الوطنية والانتماء.

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة مسئول الإعلام بالمركز، إن الندوة أوصت بأهمية دور الأسرة في تعليم النشء والشباب احترام قوانين الوطن والتقاليد والعادات والديانات باختلافها، وكذلك المؤسسات التعليمية والدينية في التعريف بواجباتهم وحقوقهم تجاه وطنهم والحفاظ عليه والتضحية لرفع شأنه، والتأكيد على الهوية المصرية والوحدة الوطنية، ورفع الوعي بخطط التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.