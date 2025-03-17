مصرع شاب على يد شقيقه بسبب الميراث في الفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه على يد شقيقه، بقرية سعد أبو دياب التابعة لمركز الفيوم، خلال مشاجرة نشبت بينها لخلافات الميراث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

مصر ساب بسبب الميراث

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع " رجب فتحي هاشم"، مقيم بقرية سعد ابو دياب بدائرة المركز، خلال مشاجرة مع شقيقه، بسبب خلافات الميراث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه مطعون بآلة حادة "سكين"، وان خلافات الميراث مع شقيقه كانت وراء مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وتاريخ وساعة الوفاه، وكلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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