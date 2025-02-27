الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

العامة للاستعلامات: الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الهيئة العامة للاستعلامات،
الهيئة العامة للاستعلامات، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة في غزة  وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

 

 وفدان من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة

 وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة؛ لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس، اليوم الخميس، "نجدد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار ونؤكد استعدادنا للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وأكدت حماس حرصها على استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

 

إسرائيل تؤكد التعرف على هوية جثامين الأسرى الأربعة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن معهد الطب العدلي يؤكد أنه تم التعرف على هوية جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة.

 

تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في حماس قوله إنه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين بعد منتصف ليل أمس للصليب الأحمر في خان يونس" جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تنتظر الآن أن تفرج الدولة العبرية "عن دفعة الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت أمس الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

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إسرائيل قطر غزة الهيئة العامة للاستعلامات

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