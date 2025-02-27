الهيئة العامة للاستعلامات: وفدان من إسرائيل وقطر يصلان القاهرة لاستكمال مفاوضات غزة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، أن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة؛ لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس، اليوم الخميس، "نجدد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار ونؤكد استعدادنا للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وأكدت حماس حرصها على استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

إسرائيل تؤكد التعرف على هوية جثامين الأسرى الأربعة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن معهد الطب العدلي يؤكد أنه تم التعرف على هوية جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة.

تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في حماس قوله إنه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين بعد منتصف ليل أمس للصليب الأحمر في خان يونس" جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تنتظر الآن أن تفرج الدولة العبرية "عن دفعة الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت أمس الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وقالت الحركة "لم نتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

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