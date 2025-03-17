بسبب ماس كهربائي، إخماد حريق بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي بقليوب، وتبين أن الحريق بسبب وجود ماس كهربائى بلوحة الكهرباء داخل القاعة الرئيسية أدى إلى اشتعال أجزاء من 15 دكة خشب على مساحة 15 مترا .

وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أى إصابات، وجار تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

حريق بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي" المحطة " بقليوب.

سبب الحريق بكنيسة بقليوب القليوبية

أوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولي" المحطة " بقليوب، القليوبية وجود ماس كهربائى بلوحة الكهرباء داخل القاعة الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.