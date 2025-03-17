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محافظات

ضربوه برخامة، تشييع جثمان طالب توفي متأثرا بجراحه على يد 3 أشخاص بالقليوبية

تشييع جثمان طالب
تشييع جثمان طالب توفى على يد 3 أشخاص بالقليوبية، فيتو

شيع أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الطالب عبد الله إيهاب أبو صالح، بالصف الثالث الثانوي والذي راح ضحية القتل بقطعة رخام على رأسه على أيدي ثلاثة أشخاص خلال مشاجرة معه.

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تشييع جثمان الطالب عبد الله إيهاب أبو صالح بالقليوبية 

خرج الجثمان من مسجد الغراينة بشبين القناطر وسط حالة حزن من الجميع وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.


لقي طالب يدعى عبد الله إيهاب أبو صالح، مقيم بمينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرعه على أيدي 3 أشخاص إثر خلافات بينهم بسبب احتكاكه بسيارة أبيه بأحدهم فقاموا بالتربص له وضربوه بقطعة رخام أودت بحياته، بعد مكوثه في العناية المركزة لمدة 45 يوما.

تشييع جثمان طالب توفا علي يد 3اشخاص بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان طالب توفى علي يد 3 أشخاص بالقليوبية، فيتو 
تشييع جثمان طالب توفا علي يد 3اشخاص بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان طالب توفى علي يد 3 أشخاص بالقليوبية، فيتو 
تشييع جثمان طالب توفا علي يد 3اشخاص بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان طالب توفى علي يد 3 أشخاص بالقليوبية، فيتو 
تشييع جثمان طالب توفا علي يد 3اشخاص بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان طالب توفى علي يد 3 أشخاص بالقليوبية، فيتو 

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مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية القليوبية

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