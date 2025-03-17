الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 17 آخرين في حادثين بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

حوادث الفيوم، لقي  شخص مصرعه وأصيب 17  آخرين، في حادثين متفرقين على طريق أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى  المستشفيات القريبة، تخت تصرف جهات التحقيق، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من رفع آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في الحادث الاول

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، فطقد تلقي اخطارين مختلفين من غرفة العمليات بإدارة شركة النجدة،  يفيداز بحادثي سير علي طريق اسيوط الغربي، ويوجد جث. ومصابين، وبالانتقال الي موقع البلاغ الاول،  تبين أن  السرعة الزائدة أدت الي  انقلاب سيارة ميكروباص،  ومصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

الحادث الثاني وإصابة 5 اشخاص

وعند الانتقال إلى موقع البلاغ الثاني، تبين أيضا أن السرعة الزائدة أدت إلى إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد كمين الروس، وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التامين الصحي لتلقي العلاج.

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وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، وقرر وكيلا النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسئولية قائدي السيارتين عن الحادثين، وتوليا التحقيق.

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