مصرع مسن صدمته سيارة مسرعة في الفيوم

لقي مسن من الفيوم مصرعه، أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبور طريق إطسا – الفيوم، أمام مدخل قرية معصرة عرفة، وتوقفت حركة المرور على الطريق حتى تمت إزالة أثار الحادث، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع مسن

تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بمصرع مسن دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية معصرة عرفة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى " أحمد رجب رزق سعيد " ( 47 سنة)، مقيم بمركز إطسا، صدمته سيارة مسرعة، ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بمستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وطلب سرعة ضبط وإحضار السيارة وقائدها، وتولي التحقيق.

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