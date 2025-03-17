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محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مدرسة للغات ضمن احتفالات العيد القومي

افتتاح مدرسة مصر
افتتاح مدرسة مصر الرسمية للفنان بالفيوم، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ،  مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، بمدينة الفيوم، بتكلفة 23,2 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جولة داخل المدرسة

وتفقد محافظ الفيوم، أروقة وفصول ومعامل وأقسام المدرسة المختلفة،  والمدرسة مقامة علي مساحة 5117 متر مربع،  وتضم  28 فصلًا دراسيًا، منها 4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، ومثلها للمرحلة الثانوية، ومكتبة، وصالة للياقة البدنية، وكمال الأجسام “جيم”، ومعامل للكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وقاعة للمشاهدة والمحاضرات، وفناء لممارسة الأنشطة الرياضية، وحديقة ملاهي للأطفال.

 

أعمال الطلاب بالمدرسة

وخلال الجولة التفقدية بالمدرسة، استمع المحافظ، لعرض باللغة الإنجليزية من التلاميذ، لمكونات معرض الأعمال الفنية، الذي تم تنفيذه من تدوير ورق الكرتون والفلين والخشب، والذي ضم أعمالًا تعبر عن مميزات وإمكانيات الفيوم النسبية وتاريخها وبيئتها الطبيعية، وكذا مجسمات للمجموعة الشمسية والحياة البرية، بجانب الأعمال الفنية التكنولوجية، كما قدم عددًا من التلاميذ أنشودة ترحيب، وقصيدة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما قدمت إحدى التلميذات نشرة إخبارية عن الفيوم وتاريخها ومناسبة عيدها القومي، كما شهد عرضًا رياضيًا للعبة الكاراتيه من تلاميذ المدرسة.

اول مدرسة ذكية بالمحافظة

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم: إن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، من المدارس الذكية التي تعمل تبعًا لأحدث النظم، وتمنح الشهادة التى تتناسب مع التعليم العالمي، وتتوفر بالمدرسة إمكانيات وبنية تكنولوجية على أحدث المستويات، تحدث طفرة تعليمية تناسب لغة العصر، وطموحات المهتمين بالعملية التعليمية وتحقق تعليم عالي الجودة، من خلال الاستفادة القصوى من المنصات التعليمية، التى تساعد في تفعيل عمليتى التعليم والتعلم بهدف تحقيق أساليب الشراكة الدولية، بما يسهم في المنافسة على المستوى العالمي.

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وقال رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم: إن مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، تعد إحدى المدارس التى يتم افتتاحها ضمن عدد من المدارس احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، ويبلغ عدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة العام الدراسي المقبل  38 مدرسة،  بجانب أعمال طرح الصيانة اللازمة في50 مدرسة بكافة مراكز المحافظة، سيتم البدء فيها عقب الانتهاء العام الدراسي طبقًا للتعليمات الوزارية.

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