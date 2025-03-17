تحرير 147 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال يومين

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، شنت حملات مكثفة علي أسواق القري والمدن بالمحافظة علي مدار يومين، وشارك فيها ما من جهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات علي اسواق قري ومن المحافظة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من تحرير 147 مخالفة تموينية مختلفة، منها 53 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و94 مخالفة متنوعة بدائرة في قطاعي المحال التجارية والاسواق، وأحيلت كافة المخالفات إلي الأجهزة الامنية، لاحالتها الي النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تحفظت عليها الحملات التموينية

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي 2413 قطعة مواد غذائية فاسدة، عبارة عن بسكويتات وأغذية اطفال، وتروسيكل محمل 15 شيكارة دقيق بلدى زنه 50 كيلو قبل بيعه بالسوق السوداء، و15شيكارة سماد يوريا محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، و500 عبوه مواد غذائية ومشروبات غازيه منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، بحسب لتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية المدون على كل عبوة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك في أسواق المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.