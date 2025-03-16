الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

القبض على عناصر تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى الفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، ووحدة مباحث مركز شرطة سنورس، من القبض علي تشكيل عصابي  مكون من رجلين وسيدة،  تخصصوا في تجارة المواد المخدرة،  اثناء ترويج  بضاعتهم مستخدمين دراجة بخارية، وتم التحفظ عليهم وعلي المضبوطات لحين العرض علي النيابة.

تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات

كانت معلومات قد وردت الي الرائد عن. شوقي رئيس مباحث مركز سنورس من المصادر السرية، تفيد بان تشكيل مكون من رجلين وسيدة، اعتادوا الترويج للمواد المخدرة بسنورس مستخدمين دراجة بخارية، وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتم اخطارللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي قرر علي الفوز تشكيل مأمورية ضبط بقيادة رئيس مباحث مركز سنورس، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن ترددهم، وفور ظهورهم تم إلقاء القبض عليهم  اثناء استقلالهم دراجه نارية متلبسين بحيازة جوهر الحشيش ومخدر الايس  ومبلغ مالي وأجهزة هواتف محمولة، وبمجهتهم بالمضبوطات اقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار في المخدرات.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة العامة، وكلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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