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خارج الحدود

وقف جلسة محاكمة نتنياهو لمدة قصيرة لهذا السبب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه تم وقف جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمدة 10 دقائق بعد تسليمه تحديثا أمنيا خلال الجلسة.

نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

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وتشمل التهم تلقيه هدايا ثمينة، مقابل تقديمه مزايا تنظيمية ودعما دبلوماسيا لرجال أعمال بارزين، إضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وفي وقت سابق ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن النيابة العامة الإسرائيلية عارضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلستي محاكمته الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، حاول التأثير على النائب العام لتسوية قضية الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الرئيس الإسرائيلي يتدخل لمنع محاكمة نتنياهو 

وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هرتسوج تدخل في محاولة لإيجاد تسوية قانونية من شأنها إنهاء المحاكمة المستمرة ضد نتنياهو، والمتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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نتنياهو الرشوة إسرائيل

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