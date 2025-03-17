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مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها تعرض رجل يبلغ من العمر 45 عامًا للإحراق في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية.

حادث مأساوي في أمريكا 

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أشهر من مقتل امرأة في حادث حريق متعمد في مترو الأنفاق. 

 

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم العثور على الرجل وهو مشتعل في حوالي الساعة الرابعة فجرًا، وتم نقله إلى مستشفى قريب بعد إخماد النيران، حيث كان في حالة مستقرة.

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وأظهرت لقطات من موقع الحادث لحظات نقله المجني عليه عاري الصدر ومصابا بحروق شديدة إلى سيارة الإسعاف.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به في الحادث فر من مكان الجريمة، ولا تزال السلطات تبحث عنه. ولم يتم تحديد ما إذا كان الهجوم عشوائيا أم مُستهدفا.

 

وأظهرت التحقيقات أن المعتدي سكب مادة قابلة للاشتعال على الضحية من زجاجة تكيلا "باترون" وأشعل فيه النار، وركض الجريح مسافة 100 قدم قبل أن يُطفئه شخص من سيارة باستخدام مطفأة حريق.

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أمريكا حادث ماساوي تايمز سكوير نيويورك حادث حريق

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