ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي المنيا إلى حالة وفاة و11 مصابًا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا إلى مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفى ملوي التخصصي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة أبو قرقاص.

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر الحادث، مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة ملوي التخصصي، ونقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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