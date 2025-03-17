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خارج الحدود

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "دنيبر" التابعة للجيش الروسي حررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

وكانت أسقطت الدفاعات الروسية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين 72 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع: تم إسقاط 36 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، 13 في مقاطعة آستراخان، 7 في مقاطعة أوريول، 4 في مقاطعة فولجوجراد، 3 في مقاطعة بريانسك، 3 في مقاطعة روستوف، 3 في جمهورية كالميكيا، 2 في إقليم كراسنودار، 1 في مقاطعة تولا.

أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا

وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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