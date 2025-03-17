جامعة قناة السويس تواصل تميزها عالميًّا في تصنيف سيماجو 2025

حققت جامعة قناة السويس إنجازًا جديدًا في تصنيف سيماجو العالمي للجامعات لعام 2025، حيث أظهر التقرير تقدم الجامعة في العديد من التخصصات الأكاديمية، مما يعكس الجهود المستمرة في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التأثير المجتمعي.

رئيس جامعة القناة يقدم التهنئة لأسرة الجامعة

وهنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دورها الريادي بين الجامعات المصرية والعالمية. وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير استراتيجياتها البحثية، ودعم النشر العلمي، وتعزيز التعاون الدولي بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تصنيف جامعة قناة السويس عالميا

ووفقًا للتصنيف، فقد تم إدراج 5051 جامعة عالمية هذا العام، بزيادة 289 جامعة عن العام الماضي، حيث جاءت جامعة قناة السويس في المركز 2039 عالميًا في التصنيف الكلي للجامعات. كما أظهرت نتائج التصنيف تقدم الجامعة في مختلف التخصصات الأكاديمية المدرجة، والتي بلغت 19 تخصصًا.

جهود الجامعة في البحث العلمي

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التقدم الملحوظ يعكس جهود الجامعة في دعم البحث العلمي، من خلال تحفيز الباحثين على النشر الدولي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى تحقيق معايير الجودة البحثية، وتعزيز تصنيفها عالميًا من خلال الاستفادة من الشراكات البحثية الدولية.

كما أدرج التصنيف جامعة قناة السويس في المركز 20 مصريًا من بين 52 جامعة مصرية، وفي المركز 42 إفريقيًا من بين 317 جامعة إفريقية، والمركز 70 عربيًا من بين 362 جامعة عربية.

وفي التخصصات الأكاديمية، أحرزت الجامعة تقدمًا كبيرًا، حيث جاءت ضمن أفضل 350 جامعة عالميًا وفي المركز التاسع محليًا في تخصص الطب البيطري، متقدمة 114 مركزًا عن العام الماضي. كما صنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، والمركز السادس مصريًا في تخصص طب الأسنان، متقدمة 227 مركزًا عن العام الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن التصنيف يعكس قوة الجامعة في التعاون البحثي الدولي والابتكار، حيث شهدت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات البحثية. وأكد أن الجامعة تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق أبحاثها بما يخدم المجتمع العلمي عالميًا.

كما احتلت الجامعة المركز السابع محليًا في تخصص علم النفس، والمركز العاشر في الفنون والعلوم الإنسانية، والمركز الثاني عشر في الاقتصاد والمالية. وشهدت الجامعة قفزة نوعية في تخصص الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، حيث تقدمت 1324 مركزًا عالميًا مقارنة بالعام الماضي، محققة المركز 1711 عالميًا، والمركز 15 محليًا. كما جاءت في المركز 15 مصريًا في مجالات الطب والصيدلة وعلم السموم.

وأشارت الدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى أن تصنيف سيماجو يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي الأداء البحثي (50%)، مخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%). وأكدت أن الجامعة مستمرة في تطوير خططها البحثية لتعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية، ودعم الباحثين للوصول إلى أعلى المعايير البحثية الدولية.

ويُعد تصنيف سيماجو واحدًا من أهم التصنيفات الدولية، حيث يشمل المؤسسات البحثية والأكاديمية والمستشفيات والشركات غير الربحية. وشمل تصنيف هذا العام 9756 مؤسسة، من بينها 5051 جامعة عالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد استمرار جامعة قناة السويس في تحقيق الريادة العلمية والبحثية، وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية، عبر دعم الابتكار والتطوير الأكاديمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

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