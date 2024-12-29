الأحد 29 ديسمبر 2024
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طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات متطلب القضايا المجتمعية ورقيًا وإلكترونيًا (صور)

طلاب جامعة القناة
طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات متطلب القضايا المجتمعية

يواصل طلاب جامعة قناة السويس، اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي أداء امتحانات متطلب الجامعة، باختبار متطلب القضايا المجتمعية. 

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المشرفون على أداء الامتحانات 

تُجرى الامتحانات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وضرورة مطابقة الامتحانات لمعايير الجودة المطلوبة. 

جامعة قناة السويس تتخذ خطوات كبيرة على طريق التحول الرقمي 

وصرح "مندور" أن جامعة قناة السويس قد اتخذت خطوات كبيرة على طريق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، موضحا أن مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد يجري العمل فيه على قدم وساق وقد تم استلام 3450 جهازا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تمثل إضافة كبرى للجامعة في طريق التحول الرقمي. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أداء الامتحانات ورقيا والكترونيا 

وتابع رئيس جامعة قناة السويس،  أن امتحانات متطلبات الجامعة تتم ورقيًا وإلكترونيًا لافتًا إلى أن غدًا الإثنين الموافق 30 ديسمبر تعقد امتحانات متطلب الجودة أما الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر فتعقد امتحانات متطلب الحاسب الآلي، لتبدأ الامتحانات النظرية السبت القادم الموافق 4 يناير. 

 

جولة تفقدية في اللجان الامتحانية 

ومن جانبه أجرى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكليات الحاسبات والمعلومات، والتربية، والمعهد الفني للتمريض، بتواجد عمداء ووكلاء الكليات. 

كما تفقد الدكتور محمد عبد النعيم الاختبارات الإلكترونية داخل معامل كلية الطب. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

هدوء في اللجان الامتحانية  

وأكد علي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان الهدوء والانضباط داخل اللجان والتأكد من وضوح ودقة الأسئلة وجودتها مما يتيح للطلاب، وأشار إلى أن العملية الامتحانية تسير  في سهولة ويسر متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

 

و بكلية التربية أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية أن 1148 طالبا وطالبة أدوا امتحانات متطلب القضايا المجتمعية بالكلية اليوم.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ومن داخل المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البشري أكدت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي المعامل الإلكترونية أن  150 طالبا وطالبة بالمستوى الثاني كلية الصيدلة أدوا الاختبارات إلكترونيا، فيما شهدت معامل كلية الطب البيطري أداء 450 طالبا وطالبة الامتحانات منهم طلاب الفرقة الرابعة البرنامج العام بمادة الجراحة، إلى جانب اختبار متطلب الجامعة.

 

وبكلية الحاسبات والمعلومات أشارت الدكتورة غادة الطويل أن 617 طالبا وطالبة أدوا امتحانات متطلب القضايا المجتمعية اليوم.

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