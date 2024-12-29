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فرق جامعة القناة تستعد لمسابقة "إبداع 13" ببروفات مكثفة (صور)

جانب من الاستعداد
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو

يشهد فريق الإنشاد الديني ومركز الفنون بـجامعة قناة السويس، نشاطًا مكثفًا على صعيد التدريبات والبروفات الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار استعدادات الجامعة للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من مسابقة "إبداع". 

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خرصة الجامعة على دعم الأنشطة الخاصة بالطلاب 

وصرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الفنية والثقافية، إيمانًا منها بأن الأنشطة الطلابية تعزز شخصية الطالب وتساهم في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة والإبداع في المحافل المختلفة.

 

سعي الجامعة لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة إبداع

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 13". 

جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو

سعي الجامعة لتحقيق نموذج مشرف 

وأضاف: نسعى لتقديم نموذج مشرف من خلال العمل الجماعي وتنمية المهارات الفردية لطلابنا، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتحت إشراف الدكتورة هانم توفيق، مستشار لجنة النشاط الفني، وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني، أجرى فريق الإنشاد الديني عدة بروفات بقيادة وتدريب الدكتورة دينا حسين. ويسعى الفريق لتحقيق مركز متقدم بين الجامعات المصرية في المسابقة.

جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو
جانب من الاستعداد للمسابقة،فيتو

في سياق متصل، وضمن التعاون المستمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، أجرى طلاب مركز الفنون بجامعة قناة السويس بروفات مكثفة في مجال الأشغال الفنية تحت إشراف المدرب إبراهيم محمد، استعدادًا للتقييم النهائي الذي سيحدد الجامعة الأفضل بين الجامعات المصرية في نهاية العام الدراسي. 

أكد الدكتور محمود شعيب إن مركز الفنون بالجامعة يمثل بيئة مثالية لدعم مواهب الطلاب وصقلها، مع تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال الأنشطة المتنوعة في الفنون التشكيلية، الأشغال الفنية، الموسيقى، الكورال، الفنون الشعبية، والمسرح.

 

تأتي هذه الجهود لتؤكد التزام جامعة قناة السويس بدعم المواهب الطلابية وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس مسابقة إبداع طلاب جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

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