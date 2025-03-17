وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس نبروه

أجرى اليوم الإثنين، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جولة استهدفت متابعة سير العملية التعليمية بإدارة نبروه التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس وإدارة نبروه

رافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وكان في استقباله: أنور الحسانين القائم بأعمال مدير الإدارة التعليمية بنبروه.

المدارس المستهدفة في زيارة نبروة

وخلال الجولة تفقد مدارس:

-أشرف جاويش الثانوية المشتركة

-الحرية الابتدائية

اجراءات زيارة وكيل تعليم الدقهلية نبروه

وتابع وكيل أول الوزارة الفصول بمدارس نبروه و اطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه العديد من النصائح والإرشادات التربوية المعلمين

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام

وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

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