الثلاثاء 04 مارس 2025
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تعليم الدقهلية تكرم حفظة القرآن الكريم بمدرسة المنصورة الثانوية بنات

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو

 شهد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية 
وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، احتفالية إدارة شرق المنصورة التعليمية لحفظة القرآن الكريم.

احتفالية إدارة شرق المنصورة التعليمية

 رافق وكيل تعليم الدقهليو  أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، إبراهيم جمعة وكيل الإدارة والمهندس محمود لبيب رئيس مجلس أمناء ومعلمين الإدارة ولفيف من  موجهي التربية الدينية الإسلامية واللغة العربية، وكان في استقبال الحضور مفيدة بدر مديرة المدرسة.

فقرات الاحتفال بتكريم حفظة القرآن الكريم 

 بدأ الحفل بالترحيب بالضيوف ثم السلام الوطني، وفقرات غنائية عن الشهر الكريم وفقرات غنائية وطنية وتم توزيع الجوائز علي الطلاب حفظة القرآن الكريم.

 

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

جولة وكيل تعليم الدقهلية

قدم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية  النصائح والإرشادات التربوية للعاملين ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم خلال جولته بإدارة شرق المنصورة ومدارسها. 

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس شرق المنصورة 

وأجرى المهندس محمد الرشيدي جولة لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة شرق المنصورة التعليمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

ورافق وكيل تعليم الدقهلية بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عادل فؤاد مدير الإدارة، حيث تفقد مدرسة المنصورة الثانوية بنات.

 

وكيل تعليم الدقهلية يطلع على نسب الحضور الطالبات

وخلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب الحضور الطالبات مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

 كما وجه  العديد من النصائح والإرشادات التربوية  العاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بالإضافة إلى الحوار مع الطالبات في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام.

وفي ختام متابعته للمدرسة أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطالبات وهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

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