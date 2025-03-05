محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف طريق نبروه

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات.

رصف طريق نبروه /طنيخ /كفر الحصة، حتى كوبري طنيخ بطول 2.5 كيلو

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال رصف طريق نبروه /طنيخ /كفر الحصة، حتى كوبري طنيخ بطول 2.5 كيلو متر، تحت اشراف مديرية الطرق والنقل، وأعمال رصف طريق فسكو المركزية التابعة للوحدة المحلية في الحفير، من كوبري فسكو حتى محطة مياه الشرب بجاليا مركز بلقاس بطول 4 كيلو متر.

الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

التأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

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