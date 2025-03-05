الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال رصف طريق نبروه

رصف الطرق ببلقاس،
رصف الطرق ببلقاس، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات.

رصف طريق نبروه /طنيخ /كفر الحصة، حتى كوبري طنيخ بطول 2.5 كيلو

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال رصف طريق نبروه /طنيخ /كفر الحصة، حتى كوبري طنيخ بطول 2.5 كيلو متر، تحت اشراف مديرية الطرق والنقل، وأعمال رصف طريق فسكو المركزية التابعة للوحدة المحلية في الحفير، من كوبري فسكو حتى محطة مياه الشرب بجاليا مركز بلقاس بطول 4 كيلو متر.

 

الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

التأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ

من جهتها أوضحت  إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال رصف طريق التخطيط والمتابعة الخطة الاستثمارية الجدول الزمنى المحدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشروعات الجارية اللواء طارق مرزوق رؤساء المراكز والمدن والأحياء محطة مياه الشرب محافظ الدقهلية مشروعات الخطة الاستثمارية مراكز ومدن المحافظ

مواد متعلقة

النقل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل للشباب

فحص طبي لحسم موقف ثنائي الزمالك من مواجهة مودرن سبورت

وزير الخارجية يؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967

في ذكرى ميلاده، فتح متحفي عبد الوهاب والآلآت الموسيقية مجانًا للجمهور

ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية (صور)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

منوعات

المزيد

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "سرية بني جذيمة ومعركة حنين"

أحد علماء الأزهر يرد على تصريحات تغيير مواعيد الحج

المزيد
الجريدة الرسمية