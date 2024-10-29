تموين الشرقية: ضبط 23 طن أسمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر

أكد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة

التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

تموين قطاع الجنوب

قامت حملة تموينية من تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع والأستاذ فرج محمود المفتش بإدارة تموين مشتول السوق، وذلك للمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له.

10 أطنان سماد زراعى محسن مجهول

وأسفر المرور بتموين مشتول السوق عن تحرير محضر رقم 7893 جنح مشتول السوق ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية بقرية المنير وتم ضبط 10 أطنان سماد زراعي محسن كبريتات كالسيوم فوسفورية مجهولة المصدر وأيضا محضر رقم 7894 جنح مشتول السوق ضد صاحب ثلاجة مجمدات بقرية المنير المخالفة.

مواد علافة وحبوب

وتم ضبط 500 كجم شيش دجاج مجهولة المصدر.وكذلك تم تحرير المحضر رقم 7895 جنح مشتول السوق ضد صاحب مخزن مواد علافة وحبوب بقرية كفر ابراش، وتم ضبط طن ونصف نخالة خشنة مجهولة المصدر.

ضبط الخارجين عن القانون

واستمرارًا للحملات التفتيشية والرقابية لضبط الخارجين عن القانون وضمان وصول الدعم لمستحقيه..قامت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية برفقة حملة قطاع وسط الشرقية وأبو طالب صلاح الدين ومصطفى الشحات.

مخالفات تموينية بفاقوس

وذلك بدائرة مركز فاقوس حيث أسفرت الحمله عن ضبط تاجر جملة بناحية بندر فاقوس وبحيازته كمية من السلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 2 طن زيت طعام سائب و45 كرتونة زيت معبأ بإجمالي كمية قدرها 2 طن و540 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره. 360 كيلو سكر حر معبأ مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك.

10 محاضر تموين بمنيا القمح

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتي مدير الإدارة بحملة بدائرة مركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمقدرة بعشرة محاضر منها المحضر رقم ٣٢٣٨٣ جنح منيا القمح للإستيلاء على سلع مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على ٢٥ اسطوانة بوتاجاز منزلية

المحضر 32380 جنح منيا القمح

والمحضر رقم ٣٢٣٨٠ جنح منيا القمح لضبط مصنع عسل اسود وتم التحفظ على ٣٥ شيكارة سكر زنة الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالي كمية قدرها طن و٧٥٠ كيلو سكر مجهول المصدر كما تم ضبط ٥٠ صفيحة عسل وزن الواحدة ٢٠ كيلو بكمية قدرها طن عسل أسود مجهول المصدر.