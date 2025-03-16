الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر اليوم: مصر للطيران تكشف حقيقة تعطل نظام المبيعات بشركة الأسواق الحرة.. درجة الحرارة تقترب من 40 في هذه المناطق.. وإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوى الأداء

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

السيسي: جهاز الشرطة يعمل على تأمين 120 مليون مواطن والبعثات الأجنبية

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهاز الأمني من الشرطة يعمل على تأمين 120 مليون مواطن إضافة إلى البعثات الأجنبية مؤكدا أن البعض لديه هدفا لخلق حالة من عدم الرضا في المجتمع.

 

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات آلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

مصر للطيران تكشف حقيقة تعطل نظام المبيعات بشركة الأسواق الحرة

 

أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران  حقيقة ما تم نشره بشأن تعطل نظام المبيعات بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

 

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

 

فوجئ مستحقي معاش تكافل وكرامة بعدم إدراج المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال شهر رمضان، الأمر جعل الجميع يتساءل عن موعد صرف منحة رمضان والتي تبلغ 300 جنيه.

 

أدى صلاة المغرب وتناول الإفطار مع الطلبة، تفاصيل زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة

 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة

 

درجة الحرارة تقترب من 40، الأرصاد تحذر من طقس غدا الإثنين

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الثلاثاء المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينيات بجنوب الصعيد، لتسجل 38 درجة مئوية غدا الاثنين.

 

 

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

 

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، في واقعة العثور على طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين، تركتها والدتها بالشارع بمفردها بمنطقة التجمع الخامس، بمحافظة القاهرة.

 

مترو الأنفاق يوزع ستين ألف وجبة إفطار صائم بالمحطات

 

استمرارا لتعليمات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام الخامس على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة خلال منتصف شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٥ ميلاديا / ١٤٤٦ هجريا من توزيع عدد ستون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون ورعاية بنك الطعام المصري.

 

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

 

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز علي مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتدني مستوي الإنجاز والأداء ووتيرة العمل.

 

10 قطارات إضافية للصعيد استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك

 

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ وحتى ٢٠٢٥/٤/١٠ 

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