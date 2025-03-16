الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا وبارد ليلا والصعيد يسجل 38 درجة للعظمى

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى منتصف الأسبوع الجارى، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 38 درجة مئوية غدا الإأثنين.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  ، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ومائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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