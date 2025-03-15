السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المالية: 4,7 مليون أسرة من تكافل وكرامة صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال رمضان

تكافل وكرامة،فيتو
تكافل وكرامة،فيتو
ads

أكد  أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم  النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦

وكان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.

ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

واستعرض أحمد كجوك والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسر الاولي بالرعاية الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برامج الحماية الاجتماعية بنس برنامج تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

المالية تكشف موعد زيادة دعم "تكافل وكرامة" 25%

الشيوخ يناقش مشكلات تسجيل الأراضي خلال الجلسة العامة غدا.. الاستماع لسياسة التضامن بشأن برامج الحماية الاجتماعية بجدول الأعمال.. إحالة هذه التقارير للحكومة لتنفيذ توصياتها

سعاد حسني وفاتن حمامة وأحمد زكي ورشدي أباظة وأمينة رزق يشاركون في الترويج لبرامج وزارة التضامن

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تخبط في الكرة المصرية، شوبير: الأهلي قوة مصر الناعمة الوحيدة والمطلوب مساندته

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تزوير "رصيد الإجازات"

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

رابطة الأندية تعلن اليوم عقوبات مباراة القمة على الأهلي

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت 15 مارس 2025

منوعات

المزيد

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البلح الأصفر في المنام وعلاقتها بقرب الفرج وزوال الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية