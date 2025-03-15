السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

بعد حريق الأمس، 10 صور ترصد انتظام العمل في معامل الصحة المركزية

المعامل المركزية
المعامل المركزية

 رصدت وزارة الصحة 10 صور تكشف انتظام العمل في المعامل المركزية، وتقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي بعد الحريق الذي نشب أمس الجمعة في أكشاك خشبية بجوار مبني التراخيص الطبية والذي يقع بجوار المعامل المركزية بوزارة الصحة.

انتظام العمل بشكل طبيعي في المعامل المركزية

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بشكل طبيعي في المعامل المركزية، وتقديم خدماتها لجمهور المترددين عليها، بدء من صباح اليوم السبت، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر أمس الجمعة، في أكشاك غير تابعة للوزارة، بجوار المعامل المركزية، والتي تسبب في الإضرار ببعض المباني التابعة للوزارة، ومن بينها المكاتب الإدارية التابعة لإدارة العلاج الحر والتراخيص، وكذلك إدارة التكليف.

وكان فريق عمل الوزارة قد بدأ مهامه منذ الساعات الأولى للسيطرة على الحريق، في تقييم الوضع على الأرض، والتأكد من سلامة وكفاءة أجهزة المعامل المركزية، والسلامة الإنشائية لمبنى المعامل، لبدء  تقديم الخدمات للجمهور.

وزير الصحة يتابع تداعيات الحريق الذي اشتعل بجوار إدارة التراخيص الطبية

جدير بالذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة في تقرير أولي إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف  إثر الحريق الذي اشتعل بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإداري لإدارة  التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن النيران انتقلت للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، حيث تمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية  والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

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