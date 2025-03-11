مطار سفنكس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الثلاثاء، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لدى وصوله إلى القاهرة للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تُعقد بمشاركة رؤساء الاتحادات الإفريقية وأعضاء المجلس التنفيذي للكاف.

الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وجرت مراسم الاستقبال وفقًا لأعلى المعايير البروتوكولية، حيث تولى فريق العلاقات العامة بالمطار تنسيق كافة الترتيبات لضمان إستقبال يليق بمكانة الضيوف، بما في ذلك تسهيل إجراءات الوصول وتوفير الدعم اللوجستي لضمان انسيابية إنهاء الإجراءات.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية داخل المطار لتقديم تجربة راقية تعكس مستوى الخدمات المقدمة في مطار سفنكس الدولي، الذي أصبح أحد المحاور الرئيسية لإستقبال الشخصيات البارزة والوفود الرسمية.



وكان في استقبال رئيس الفيفا عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي للفيفا، مما يعكس الأهمية الكبيرة للحدث على المستويين القاري والدولي.



استقبال رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم بمطار سفنكس

ويعد مطار سفنكس الدولي أحد المنافذ الرئيسية لإستقبال الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم، بفضل موقعه الإستراتيجي وتجهيزاته الحديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للفعاليات الكبرى.



يُذكر أن الجمعية العمومية للكاف تُعقد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تأتي في إطار التحضيرات لعدد من الأحداث الكروية الكبرى التي ستشهدها القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

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