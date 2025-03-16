الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

وظائف خالية،فيتو
وظائف خالية،فيتو

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات آلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 2 حتى 15 أبريل 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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