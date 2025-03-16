أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر.. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بإيقاف القيد.. وحسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط لتجديد عقد زيزو
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
غزل المحلة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي في الكأس
أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي تقديمه شكوى ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي والتي جمعت بينهم في مسابقة كأس مصر.
خوفا من الرحيل مجانا، حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط لتجديد عقد زيزو
استنجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأعضاء لجنة تخطيط كرة القدم داخل جدران ميت عقبة، من أجل محاولة إنهاء ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق.
نيوكاسل يونايتد يحقق كأس كاراباو بالفوز على ليفربول 2-1 (فيديو وصور)
نهائي كأس الرابطة، حقق فريق نيوكاسل يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"، بعد الفوز على ليفربول 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب “ويمبلي”، في المباراة النهائية للبطولة.
كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الإياب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
كولر يغيب عن مواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر.. وقمصان يقود الفريق بالشباب
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن سامي قمصان سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا” بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.
ديربي لندن، آرسنال يفوز على تشيلسي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي (فيديو)
فاز فريق آرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الفريق من خوض مباراة إنبي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا”.
اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات النجوم (مستند)
الإسماعيلي، تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بصدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، لحين قيام مسئولي النادي بسداد مستحقان نادي نجوم المستقبل في صفقة انتقال لاعب الفريق السابق ابراهيم حسن لصفوف الدراويش.
الزمالك يحسم ملف تجديد عقد الونش
حسم مسئولو نادي الزمالك، ملف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي خاصة وأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
موقف طاهر محمد طاهر من تدعيم الأهلي أمام الهلال السوداني
قال مصدر داخل الأهلي: إن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني المحدد لها الأول من أبريل القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية والطبية بعد إصابته مؤخرا فى العضلة الخلفية.
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