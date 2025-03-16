خوفا من الرحيل مجانا، حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط لتجديد عقد زيزو

استنجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأعضاء لجنة تخطيط كرة القدم داخل جدران ميت عقبة، من أجل محاولة إنهاء ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ورغم تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم إلا أن الزمالك لم يستطع حسم ملف تجديد زيزو رغم عقد أكثر من جلسة مع اللاعب.

حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط لتجديد عقد زيزو

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن حسين لبيب تحدث مع الثلاثي عمرو الجنايني وأحمد حسام ميدو وحازم إمام من أجل تولي ملف تجديد عقد زيزو في ظل الاختلاف بوجهات النظر بين زيزو والإدارة.

وواصل: مجلس الزمالك يخشى رحيل زيزو مجانا ولذلك استنجد بلجنة التخطيط للاتفاق مع اللاعب على التجديد.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو غاضب وبشدة من جلوس الإدارة أكثر من مرة معه والاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف في الأخير.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.