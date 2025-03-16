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رياضة

كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الإياب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الإياب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية 

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا حكمًا للساحة ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، والإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الغاني دانيال لاريا على تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

واختار "كاف" يوسف أويي من أوغندا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الإيفواري سونجيفولو يو، والمنسق العام محمد بلال جندوز من الجزائر.

ويستضيف الزمالك نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب سيقام في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا.

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